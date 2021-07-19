تهنئة عيد الاضحى المبارك 2021 وأحدث صور ورسائل بجودة عالية

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محمد سياف - ابو ظبي - تهنئة عيد الاضحى المبارك 2021 من الواجبات التي يجب على المسلمين، ففي هذه المناسبة الكريمة يجب على المسلمين تهنئة بعضهم البعض بالعيد، ولا تقتصر التهنئة على الأهل فقط بل إنه يفضل إرسال التهاني إلى الأصدقاء والزملاء في العمل وإلى الجيران والمعارف والأحباب، فمن خلال إرسال رسائل التهنئة بالأعياد يسود المحبة بين الجميع كما أن فيها صلة للرحم مع الأقارب والأهل كما جاء في القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وسلامه.

تهنئة عيد الاضحى المبارك 2021

إن عيد الاضحى المبارك هو العيد الأكبر في الإسلام وخلاله يتم ذبح الأضاحي والتضحية بجزء منها للمحتاجين والفقراء ويوزع جزء آخر على الأهل والمعارف والجزء المتبقي لأهل البيت، ويكفر الله الذنوب جميعاً في هذه الأيام المباركة وخاصة في دعاء يوم عرفة الذي تفتح فيه أبواب السماء ويستجيب الله تعالى لدعاء عبادة المستغفرين، ولهذا في هذا اليوم الكريم يجب الالتزام بأداء الصلاة والدعاء وذكر الله تعالى وصيام اليوم فهو يكفر ذنب عام مضى وعام قادم كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رسائل تهنئة عيد الاضحى الجديدة

إن إرسال رسائل عيد الأضحى إلى الأصدقاء والأهل وخاصة المسافرين منهم هو نوع من صلة الرحم والتذكر لهم وتبعث الراحة في النفوس وتزيل البغضاء والكره، وفيما يلي رسائل تهنئة عيد الاضحى يمكن إرسالها إلى المحبين والأصدقاء والزملاء في العمل لتهنئتهم بالعيد.