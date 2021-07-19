/641320/مجلس-النواب-يجدد-دعمه-للقيادة-السياسية-لحماية-مقدرات-الشعب-المصري-ويوافق-على-قرار-مد-حالة-الطواريء-علاء-عابد-نشكر-الله-على-وهبنا-قواتنا-المسلحة-وبكري-ندعم-رئيسنا-في-قراراته

شهدت اروقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تأييد كبير وتاكيد على وقوف جميع فئات الشعب خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ودعم مجلس النواب كامل للخطوات الحكيمة للقيادة السياسية لحماية حقوق الشعب المصرى التاريخية والأصيلة فى مياه النيل، وأن الدولة المصرية لن تدخر جهداً فى الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها.

رئيس مجلس النواب يهنيء الرئيس السيسي بعيد الأضحى

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ ، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات . رئيس النواب والسيسي بمناسبة عيد الأضحي.

جاء في نص البرقية: "يطيب لى بإسمي وإسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية مقرونة بأعز الأمانى الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وهو يرفُل فى ثياب العزة والمِنعة مرتقياً أعلى مراتب السعادة".

وقال رئيــس مجلس النواب :"إن ما انجزتموه- يا سيادة الرئيس- منذ أن أولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة." وتابع :" فبرغم العواصف العاتية وما أحاط بنا من ظروف خارجية وداخلية، إلا أن السنوات السبع الماضية رغم قصرها كانت حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة مفجرة ينابيع الخير فى ربوع مصر وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل."

رئيس مجلس النواب: سياسة خارجية متزنة للرئيس السيسي

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لقد التزمتم – يا سيادة الرئيس – بسياسة خارجية متزنة ومتعقلة ترتبط بالأهداف القومية والمصالح الاستراتيجية وتعزيز التضامن بين الدول التى تشكل دوائر اهتمامنا وفى مقدمتها الدول العربية الشقيقة، وتعزيز علاقات مصر مع أشقائها فى القارة السمراء ومجموعة عدم الإنحياز" ، مؤكداً أنه إذا كنا نفخر بهتاف "دوت الخليج"، فإن أول مفاخر كل منا أنه ولد فى مصر ويشارك فى نهضتها.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة ، قائلاً: "لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً تسدون عن مصر مطالع الفتن ليبلغ شعبها مرفأ الأمن والأمان".

موافقة مجلس النواب على مد حالة الطواريء للبلاد

كما وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة (3) أشهر نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب وصون مقدرات الدولة.

النائب علاء عابد: نشكر الله على أنه وهبنا قواتنا المسلحة

وعلق النائب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، بصفتة النائب الأول للبرلمان العربي انه يري بلادا سقطت وأوطانا ضاعت بسبب عدم وجود جيش قوي وشرطة قادرة على ردع الخارجين ونشكر الله على أنه وهبنا قواتنا المسلحة المصرية العظيمة وشرطتنا الوطنية.

وأضاف النائب علاء عابد قائلا : أوافق على مد حالة الطوارئ، وأستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، والإعلان الدستوري المكمل، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى.

النائب مصطفى بكري: نؤكد دعمنا لصانع القرار الرئيس السيسي

وعقب النائب مصطفى بكري على هذا القرار قائلا :" إن التطبيق العملي أثبت أن حالة مد الطوارئ تنحصر فقط في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ولم يكن هناك تأثير سلبي على الحياة السياسية والعملية الديمقراطية في البلاد أو حقوق الإنسان، وهذا يؤكد بالفعل ونحن نواجه هذه التحديات لا نملك إلا دعم هذا القانون مرة أخرى".

وأضاف:" نؤكد دعمنا لصانع القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل التحديات التي تواجه البلاد وأولها سد النهضة هذه القضية أمن مائي وأمن قومي للشعب المصري كله".

وتابع بكري: "القضية ليست مياه وإنما قضية سياسية تهدف لضرب المشروع الوطني المصري، ندرك أن المؤامرة ليست هينة لكن القيادة السياسية تتعامل بحكمة وحرص على حقوقنا التي لا تقبل الجدل أو النفاش".

واستطرد "ندرك هذا التعنت الإثيوبي ضد الحقوق الوطنية المصرية ونؤكد أن صانع القرار يتخذ القرار السليم في الوقت المناسب".