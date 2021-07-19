/641312/حورية-فرغلي-تتزوج-من-رياض-الخولي-في-مسلسل-أيام-وبنعيشها

تستعد الفنانة حورية فرغلي لتصوير مسلسلها الجديد «أيام وبنعيشها» مع المنتج صادق الصباح، والمقرر تصويره خلال الأيام المقبلة وتحديدًا في مطلع أغسطس المقبل في لبنان.

دوت الخليج يكشف تطورات الشخصية التي تجسدها الفنانة حورية فرغلي ضمن أحداث مسلسل «أيام وبنعيشها».

مسلسل «أيام وبنعيشها»

وتجسد حورية فرغلي ضمن أحداث مسلسل «أيام وبنعيشها» دور فتاة شعبية يعجب بها أحد أصحاب المكانة المرموقة بالحارة وهو الفنان رياض الخولي، الذي يقرر الزواج بها رغم فارق العمر بينهما.

تدور أحداث مسلسل «أيام وبنعيشها» في 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

ويشهد مسلسل «أيام وبنعيشها» عودة الفنانة حورية فرغلي، وهو من بطولتها إلى جانب، رياض الخولي، محمود حجازي، و سلوى خطاب.

حورية فرغلي ضمن لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر

و من ناحية أخرى، اختار القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر، الفنانة حورية فرغلى ضمن لجنة تحكيم المسابقة هذا العام المقرر بدء فعاليتها فى الثانى من شهر يوليو المقبل.

وحصلت حورية فرغلى على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها نور السمرى.

أزمة حورية فرغلي الصحية

وأجرت حورية مؤخرًا 4 عمليات جراحية في أنفها، عادت بعدها إلى مزاولة عملها بشكل طبيعي، بعد معاناة سنوات عديدة بسبب فقدان حاستي الشم والتذوق.

ودخلت حورية في مرحلة اكتئاب وعزلة بمنزلها، بعد التنمر عليها بسبب أنفها وتشبيه البعض لها بمايكل جاكسون، ما جعلها تقرر السفر للخارج مرة أخرى لإجراء عملية جراحية حتى تعود لحياتها الطبيعية.

ويرجع سبب إصابة حورية في أنفها، إلى حادث تعرضت له قبل سنوات، حيث سقطت من أعلى الحصان بعد أن قفز في الهواء، ما تسبب في كسر أنفها وفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجرت آنذاك عدد من العمليات الجراحية الخاطئة، والتي تسببت لها في أزمة نفسية ابتعدت معها عن الأضواء، وفضلت الجلوس في المنزل منعزلة دون حتى النظر إلى المرآة على حد قولها.