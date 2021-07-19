/641308/بكلمات-داعمة-لها-أصالة-تطلب-من-جمهورها-الدعاء-لياسمين-عبد-العزيز

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي بأكمله على دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز وتقديم وطلب الدعاء لها، وذلك بسبب دخولها في غيبوبة امتدت ساعات نتيجة خطأ طبي أدى إلى حدوث تسمم في الدم وفقا لما نقلته المصادر.

دوت الخليج يرصد دعم أصالة لياسمين عبد العزيز

كانت الفنانة اللبنانية أصالة من بين الداعمين للفنانة ياسمين عبد العزيز، فكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “بهالعيد، ادعوا لأنسانة زينة العيد، كلها فرح وابتسامتها ساعدت ملايين ليتنصرو على حزنهم وأوجاعهم..بعرفها وبقضي معها أحلى الأوقات واكتشفت إني بدي أشوفها أكتر، وتكون أقرب، بس تطلع من محنتها بالسلامة يارب العالمين، ادعولها بهاليوم المبارك”.

شقيق ياسمين عبد العزيز يشكر السيسي لتقديم المساعدة لها

وجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعد أن أرسل سيادته فريق طبي متكامل لمتابعة حالة ياسمين الصحية والإشراف عليها.

فكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "نشكر سيادة رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العمليه، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير".

أحمد العوضي يعلق على الأنباء المتداولة بشأن مرض ياسمين عبد العزيز

وكان قد أعرب العوضي عن استيائه من الأنباء المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن حالة زوجته ياسمين عبد العزيز الصحية، فكتب نافيا خروج أي تصريح خاصة بالحالة على لسانه قائلا: “يا جماعه بعد اذنكم .. اي تصريح عن الحاله عن طريقي فقط ...وانا مقلتش اي تصريح عن حالة ياسمين غير اني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل..شكرا ليكم”.

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.