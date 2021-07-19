كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.. الرابط والخطوات

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الموقع الإلكتروني لخدمات النيابة العامة، عن خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، حيث يقدم مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي مجموعة من الخدمات الإلكترونية، منها الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية المسجلة على كافة أنواع الرخص إلكترونيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي رقمنة الخدمات، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا، والتقليل من التزاحم أمام جميع المصالح والهيئات الحكومية، وإتمام الخدمات المراد الحصول عليها إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنا.

2. اختيار خدمات نيابة المرور.

3. تحديد الاستعلام ثم مخالفات رخص المركبات.

4. تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة أو رخصة القيادة.

5. إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

6. إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف.

7. الضغط على إجمالي المخالفات.

8. ثم بعد ذلك يظهر على الشاشة إجمالي قيم المخالفات والرسوم القضائية المستحقة عليها.

9. الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

10. يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

11. استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

ويكون ذلك بناءًا علي اختيار طريقة السداد سواء كانت عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري، كما يشترط إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف، ثم تستطيع الحصول على شهادة المخالفات على عنوانك الذي تم تحديد عقب مرور 4 أيام عمل، وذلك لجميع السيارات لأجرة والنقل والملاكي.