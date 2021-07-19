الرئيس السيسى يهنئ نظيره العراقي برهم صالح بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للعراق الأمن والسلام والاستقرار. ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن الامتنان للرئيس، معرباً عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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