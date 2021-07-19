الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بمناسبة عيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت. ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسي متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.

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