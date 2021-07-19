ياسمين فؤاد توجه برفع درجة الاستعداد بأجهزة وزارة البيئة

متابعة مستمرة على مدار اليوم لأوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى ولرصد التراكمات ورفعها أول بأول

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بوزارة البيئة بجهازيها ( شئون البيئة و تنظيم إدارة المخلفات) خلال اجازة عيد الأضحى المبارك للتأهب والتدخل السريع لمواجهة المشكلات البيئية الطارئة ، وذلك بتشكيل فرق عمل على مدار أيام العيد.

كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة و غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للإستعداد للتعامل مع أية مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية ، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.

وتستمر منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات التى تطبقها وزارة البيئة بمحافظة الجيزة بأحياء الدقي، العجوزة، الهرم وجنوب الجيزة، ، والتي تهدف إلى تيسير عملية رصد المخلفات بالأحياء والطرق والتعامل السريع معها وضمان عدم تجددها مرة أخرى، واستكمالا لمنظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات بأحياء القاهرة والتي أطلقتها الوزارة العام الماضي.

كما تنتشر فرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمحافظتي القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق لرفعها أولاً بأول، كما تواصل فرق متابعة أوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى على مدار الساعة أعمالها لضمان عدم وجود اشتعالات وللسيطرة السريعة على أيه اشتعالات فى حال نشوبها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، كما تقوم فرق المتابعة بالجهاز أيضا برصد مخلفات الأضاحي والعمل على الحد من انتشارها والتنسيق مع الأحياء لرفعها أولاً بأول.