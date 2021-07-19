جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة وباقى الأنحاء ليلا. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:- وأوضحت أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراح ما بين 2 إلى 4 درجات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حار رطب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام العيد بدرجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.