البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال برقية تهنئة.





وجاء نص البرقية كالتالى:

"الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى

رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة فى مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها البلاد فى كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا الغالى".

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