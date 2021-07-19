أمير الكويت للرئيس السيسي:كل الأمنيات لمصر حكومة وشعباً بالسلام والأمن والاستقرار

/641311/أمير-الكويت-للرئيس-السيسيكل-الأمنيات-لمصر-حكومة-وشعبا-بالسلام-والأمن-والاستقرار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت، ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.