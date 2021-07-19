نجوم الغناء يتألقون بحفلاتهم في عيد الأضحي..«تعرف على موعدها»

/641299/نجوم-الغناء-يتألقون-بحفلاتهم-في-عيد-الأضحيتعرف-على-موعدها

يدخل نجوم الغناء بالوطن العربي في منافسة قوية مع بعضهم البعض تزامنا مع عيد الأضحي الذي يفصلنا عن الاستمتاع به ساعات قليلة، وكان أول المستعدون لاستقبال إجازة العيد هم نجوم الغناء اذ أنهم يعيدون بحفلاتهم الحية المباشرة التي من المقرر أن تستقبل عدد كبير من الحضور بعد فترة الإنقطاع التي شهدانها في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وفرض العديد من الإجراءات الإحترازية.

دوت الخليج يكشف موعد حفلات عيد الأضحي لعام 2021

حفلات النجوم في مصر

يفتتح الفنان تامر حسني ثاني أيام عيد الأضحى الموافق 21 من شهر يوليو، بحفلا في «مدينة العالمين الجديدة»، بيما تحيى النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلاً غنائيًا بنفس المكان وذلك في يوم الخميس 22 يوليو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى.

أما عن الفنان اللبناني الكبير المحب للكثير من الجمهور رغم أعماله القليلة وهو الفنان وائل جسار، فيستعد لإحياء حفلين بمصر الأول بـ «مدينة العالمين» في يوم الجمعة الموافق 23 يوليو الجارى، تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحى، والحفل الثاني فمن المقرر إقامته بمدينة «الاسكندرية» في ثالث أيام عيد الفطر، ومن المقرر أن يقدم باقة من أغنياته القديمة.

وتستعد فرقة مسار إجبارى لإحياء حفل غنائي فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وذلك على «مسرح الزمالك» فى تمام الساعة السابعة مساء، وتعد تلك أول حفل لها على مسرح الزمالك، وستقدم الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التى يعشقها جمهورها ومنها "أنا هويت، زيك أنا، متخافش من بكره، نهايات الحكاوى".

حفلات دولة الأمارات في عيد الأضحى

يتألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي والسورية أصالة نصري لإحياء حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري تزامنا مع ثالت أيام العيد، فى «أبو ظبي»، كما يحيي تامر حسني وميريام فارس حفلين يوم الجمعة الموافق 23 يوليو، وذلك في صالة «الاتحاد» بجزيرة ياس التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

كما تستعد اللبنانية يارا لإحياء حفل غنائى بعد فترة طويلة من الغياب، في مدينة «دبي»، يوم 21 يوليو، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى.

حفلات المملكة العربية السعودية

يحيي سلطان الطرب جورج وسوف أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 23 يوليو الذي يعد رابع أيام عيد الفطر، ويقام الحفل بمدينة «جدة» ويقدم العديد من أغانيه المتنوعة، كما تحيي الفنانة المصرية أنغام حفلا كبيرا أيضاً يوم السبت 24 يوليو الحالي في نفس يوم حفل الفنان تامر عاشور ولكنه في توقيت مختلف، ويشارك في الليلة ذاتها الفنان محمد الشرنوبي.

حفلات دولة الكويت

وفي الكويت قررت وزارة الإعلام بالتعاون مع شركات خاصة عودة الحفلات المباشرة، على أن يقتصر الحضور على الذين تلقّوا التطعيم ضد «كورونا»، وتطبيق نسبة الـ50 في المائة من سعة المسارح، ومن أبرز النجوم الذين يغنون في الكويت في عيد الأضحى شيرين عبد الوهاب، وعبد الله الرويشد، ومطرف المطرف.

عاصي الحلاني ببيروت

ويحيى المطرب اللبناني عاصى الحلاني، حفلاً غنائيًا، في بيروت، يوم الخميس المقبل 22 يوليو الجارى الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.