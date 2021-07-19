الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى مع أمير قطر

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بايم رئاسة الجمهورية.

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