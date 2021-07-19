عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ نظيره التونسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسى قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسى قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التونسى أعرب عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسى، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.

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