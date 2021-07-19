البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأرسل قداسته برقية تهنئة للرئيس، هذا نصها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أحب أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم على مواجهة الأخطار والتحديات التى يواجهها الوطن ويمتعكم بالصحة والقوة، ويبارك جهودكم المخلصة التى تبذلونها فى استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق طموحات وآمال المصريين". واختتم قائلا: "دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

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