التنمية المحلية: نستهدف تنفيذ 120 ألف وصلة للصرف الصحى خلال العام الحالى

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف تنفيذ 120 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى خلال العام المالى الحالى باعتماد 600 مليون جنيه للأسر الاكثر احتياجا فى مختلف المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجا.





وقال شعراوى، فى بيان، اليوم الإثنين، إن الوزارة انتهت من تنفيذ 85 ألف وصلة منزلية بعدد 106 قرى، لخدمة حوالى 850 ألف مواطن، موضحًا أنه فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإن الشركة تتولى تحصيل تكلفة أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين، وبما لا يزيد على 40 جنيهًا كقسط شهرى لكل مشترك. وأضاف أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق دوار فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى باقى القرى والمراكز.

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