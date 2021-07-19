بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك وسط اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء الحجاج للكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على تكليف فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، لإلقاء خطبة يوم عرفة.

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