/641285/المصريين-الأحرار يهنئ-اتحاد-شباب-الجمهورية-الجديدة-شبابنا-فاعل-بالمجتمع-وانتهي-عهد-الإقصاء

يهنئ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى يمثل باب جديدا للشباب الواعد لتحقيق رؤية تنموية وخدمة المجتمع برعاية رئاسية.

اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

وقال الحزب في بيان صحفي، ان تدشين الاتحاد مشمولا برعاية من الرئيس لاهتمامه المباشر بالشباب واستيعاب الطاقات الشابة للعمل معا للنهوض بالمجتمع، ويأتي استكمالا للخطوات الجادة للرئيس في رعاية أجيال لديها رؤية وطموح.

وأضاف المصريين الأحرار، أن تأهيل الأجيال الجديدة والعمل في صورة فريق متكامل والتدريب والتأهيل وثقل الخبرات في كافة المجالات يساهم بصورة سريعة ورائدة لبناء وخدمة الوطن بسواعد وأفكار وجهود أبنائه وتلك هي رؤية واهتمام الرئيس المصرى.

وأشار إلى أن مصر تخطو بثبات لبناء الجمهورية الجديدة الطموحة بقيادتها الرشيدة معتمدة على شبابها وكافة أبنائها ليتحول الشباب إلي فاعل بالمجتمع بعد معاناة عصور سابقة عانت التهميش و الإقصاء.