«الله يقف معك مؤيدا ونصيرا»..ماذا قال رئيس النواب للسيسي في تهنئة عيد الأضحي؟

/641281/الله-يقف-معك-مؤيدا-ونصيراماذا-قال-رئيس-النواب-للسيسي-في-تهنئة-عيد-الأضحي

تضمنت الساعات الماضية إرسال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ ، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات .

البرقية تضمنت حديث المستشار الدكتور حنفي جبالي، بقوله:"يطيب لى بإسمي وإسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية مقرونة بأعز الأمانى الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وهو يرفُل فى ثياب العزة والمِنعة مرتقياً أعلى مراتب السعادة".

كما تضمنت حديثه أيضا "إن ما انجزتموه- يا سيادة الرئيس- منذ أن أولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة." وتابع :" فبرغم العواصف العاتية وما أحاط بنا من ظروف خارجية وداخلية، إلا أن السنوات السبع الماضية رغم قصرها كانت حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة مفجرة ينابيع الخير فى ربوع مصر وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل."

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لقد التزمتم – يا سيادة الرئيس – بسياسة خارجية متزنة ومتعقلة ترتبط بالأهداف القومية والمصالح الاستراتيجية وتعزيز التضامن بين الدول التى تشكل دوائر اهتمامنا وفى مقدمتها الدول العربية الشقيقة، وتعزيز علاقات مصر مع أشقائها فى القارة السمراء ومجموعة عدم الإنحياز" ، مؤكداً أنه إذا كنا نفخر بهتاف "دوت الخليج"، فإن أول مفاخر كل منا أنه ولد فى مصر ويشارك فى نهضتها.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة ، قائلاً: "لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً تسدون عن مصر مطالع الفتن ليبلغ شعبها مرفأ الأمن والأمان".

وكل عام وأنتم بخير .