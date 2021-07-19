أمين البحوث الإسلامية: حياة كريمة مبادرة إنسانية تعكس رؤية تنموية شاملة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى المواطنين فى ريف مصر، يعكس رؤية تنموية شاملة تحقق مفهوم بناء الإنسان، الذى يمثل القاعدة الأساسية لنهوض وتقدم أى مجتمع.





وأشاد الأمين العام - فى تصريحات له، اليوم الإثنين - بالمبادرة التى وصفها بالإنسانية لما تكشف عنه من استشعار للمسؤولية نحو هذه الفئة التى تشكل قاعدة عريضة من أبناء الوطن، ما يدعم روح الانتماء لهذا البلد العظيم، ويحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع فى الحصول على خدماتهم.

وأوضح عياد، أن خدمة الناس وتحقيق متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم تمثل مقصدًا مهمًا من مقاصد الشريعة الإسلامية، كما أن الله يحب من عباده من يقوم على أمر غيره ويكون مصدر نفع لهم، حيث يقول النبى - صلى الله عليه وسلم: عندما سئل يا رسول الله! أى الناس أحبُّ إلى الله؟ فقال: أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشى مع أخ فى حاجة، أحبُّ إلى من أن أعتكف فى هذا المسجد، يعنى مسجد المدينة شهرا.

وأشار إلى أن السعى لنفع الآخرين فى كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم أمر عظيم يرتقى بصاحبه فى الدنيا والآخرة.