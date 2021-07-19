وزير الأوقاف: المشاركة الشعبية فى صكوك الأضاحى أظهرت معدن المصريين

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإقبال المواطنين على المشاركة والمساهمة فى مشروع صكوك أضاحى الوزارة الذى تتبناه للعام السابع على التوالى، مؤكد أنها لم تكن لتصل إلى تحصيل 19 مليونا ونصف المليون من الجنيهات دون الثقة الغالية التى أولاها المصريون فى الوزارة وثقتهم فى مؤسسات الدولة.





وأكد الدكتور محمد مختار جمعة- فى تصريحات له، اليوم الإثنين- أن ما حققته وزارة الأوقاف من نجاح فى مشروع صكوك الأضاحى للعام السابع على التوالى فى اكتساب ثقة المواطنين وزيادة معدلات بيع الصكوك والمساهمة فيها يؤكد بالبرهان والدليل القاطع أن مؤسسات الدولة الوطنية عندما تقدم على مشروع ما، لا تقدم عليه عبثًا، إنما عن دراسة واعية، ولأهداف وطنية، وعندما شرعت وزارة الأوقاف فى مشروع صكوك الأضاحى إنما شرعت فيه لتحقق أكثر من هدف، أن الوزارة ستكون عند حسن ظن المضحين الذين أولوها ثقتهم فى الإنابة عنهم عند عملية توزيع لحوم الأضاحى.

وثمن وزير الأوقاف، المشاركة الشعبية فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، مؤكدا أن هذه المشاركة الشعبية الكبيرة أظهرت معدن الشعب المصرى الأصيل فى كرم العطاء وعظم ثقته فى مؤسسات الدولة الوطنية، فعلى الرغم من كل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم كله حقق مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن معدلات أفضل من معدلات العام الماضى بكثير، حيث حققت المساهمة فيه وبيع الصكوك أكثر من 98 مليون جنيه ونصف المليون بزيادة قدرها 19 مليون جنيه عن نفس التوقيت من العام الماضى، وما زال التحصيل مستمرا مما يدل أيضا على كرم هذا الشعب الأصيل وتراحم وتكافل أبنائه.

وقال إن مشروعات صكوك الأضاحى أو غيرها مما تنفذها مؤسسات الدولة تحقق أهداف عديدة منها: إعطاء نموذج للشفافية فى العمل التطوعى الذى يتم بمنتهى الشفافية تحصيلًا وتوزيعًا على المستحقين دون تحقيق أى ربح مادى أو أية مصروفات إعلانية أو إدارية، كما تعطى نموذجا لتعاون مؤسسات الدولة الوطنية على هدف وطنى نبيل يحقق حلقة وصل بين أهل الفضل والعطاء وبين المستحقين الحقيقيين بعزة وكرامة إلى جانب المحافظة على البيئة، بدلا من الذبح فى مداخل العمارات والأبراج أو على قارعة الطريق أو خارج المجازر، مؤكدا أن تنفيذ مؤسسات الدولة لمثل هذه المشروعات يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التى كانت تتاجر بالعمل الخيرى والتطوعى وتوظفه توظيفًا خالصًا لمصالحها.