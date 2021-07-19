المصريين الأحرار: اتحاد شباب الجمهورية الجديدة باب جديد لتحقيق رؤية تنموية

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى يمثل بابًا جديدًا للشباب الواعد لتحقيق رؤية تنموية وخدمة المجتمع برعاية رئاسية.





وقال الحزب، فى بيان صحفى، إن تدشين الاتحاد مشمول برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامه المباشر بالشباب واستيعاب الطاقات الشابة للعمل معا للنهوض بالمجتمع، يأتى استكمالا للخطوات الجادة للرئيس فى رعاية أجيال لديها رؤية وطموح. وأضاف المصريين الأحرار، أن تأهيل الأجيال الجديدة والعمل فى صورة فريق متكامل والتدريب والتأهيل وثقل الخبرات فى جميع المجالات يساهم بصورة سريعة ورائدة لبناء وخدمة الوطن بسواعد وأفكار وجهود أبنائه وتلك رؤية واهتمام الرئيس. وأشار إلى أن مصر تخطو بثبات لبناء الجمهورية الجديدة الطموحة بقيادتها الرشيدة معتمدة على شبابها وجميع أبنائها ليتحول الشباب إلى فاعل بالمجتمع بعد معاناة عصور سابقة عانت التهميش والإقصاء.

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