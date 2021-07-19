الرى: تأهيل 2.138 كيلو متر من الترع حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، الانتهاء من تأهيل وتبطين 2.138 كيلو متر من الترع حتى الآن، ويجرى العمل على تنفيذ أطوال تبلغ 5.745 كيلو متر، فضلا عن تدبير الاعتمادات المالية لـ350 كيلو متر أخرى تمهيدا لطرحها على المقاولين.





وقال غانم، فى تصريح له، اليوم الإثنين، إن إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن تبلغ 8.233 كيلو متر، مشيرا إلى أن المشروع القومى لتبطين الترع تم إطلاقه فى شهر سبتمبر الماضى، وتم اختيار مجموعة من الترع هى الأصعب، والتى بها مشكلات أكثر، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهى فى منتصف عام 2022 وتبلغ تكلفتها الإجمالية 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هناك شقين فى المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية، لافتًا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضى الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الرى الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.

ولفت إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى لتحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

يذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتى ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.