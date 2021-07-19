/641279/خالد-مصطفى-وزارة-الصحة-توافق-على-ضم-مستشفى-عين-شمس-العام-ضمن-مستشفيات-الطوارئ

اوضح النائب خالد مصطفى عضو مجلس الشيوخ انه تمت الموافقة المبدئية من قبل وزارة الصحة بضم مستشفي عين شمس العام (الاردني) الى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتعمل علي مدار ٢٤ ساعة باطباء استشاريين وعمليات كبري وادراجها ضمن مستشفيات الطوارئ، كما تمت الموافقة على تزويد المستشفي بأحدث الاجهزة.

ضم مستشفى عين شمس العام ضمن مستشفيات الطوارئ قامت لجنة من وزارة الصحة بتفقد المستشفى بحضور اعضاء مكتب النائب خالد مصطفي عضو مجلس الشيوخ، وضمت اللجنة كلا من دكتورة ألفت عبد المنعم مساعد رئيس الامانة، دكتور طارق العريني مدير مستشفي عين شمس، دكتورة دعاء أحمد عبد القادر مدير ادارة السلامة. يذكر انه جاء ذلك بناء على طلب قدمه النائب خالد مصطفى للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة نظرا لعدم وجود مستشفى طوارئ بحي عين شمس و حي المرج مما يجعل سكانهم والبالغ عددهم حوالي ٥ مليون نسمة يلجأوا لمستشفى المطرية التعليمي ومستشفى السلام التخصصي.

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