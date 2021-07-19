الغموض يسيطر على مصير «رونالدو».. تفاصيل

ويحوم الغموض حول مستقبل النجم البرتغالي داخل صفوف السيدة العجوز، وبالأخص عقب تعيين أليجري مديراً فنياً للفريق خلفاً لـ بيرلو.

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتشرت انباء تشير إلي أن حول اجتماع مرتقب بين إدارة يوفنتوس وكريستيانو رونالدو، من أجل حسم مستقبله، وقطع الطريق على الشائعات التى تفيد برحيله هذا الصيف.

وحسبما نشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن كريستيانو رونالدو قريب من الإنضمام إلي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويأتي هذا فى ظل الغموض الذى يسيطر على مستقبله مع اليوفي، موضحة أن ما يدعم انتقال رونالدو إلي باريس سان جيران عدم وضوح موقفه حتى الآن، سواء بالاستمرار في يوفنتوس أو الرحيل عن "إليانز أرينا" هذا الصيف.

كشف يويفا عبر الحساب الرسمي لبطولة يورو 2020، النقاب عن التشكيل الأفضل للبطولة بعد نهايتها، وغاب هاري كين نجم منتخب إنجلترا، عن التشكيل وكذلك عدم وجود أي لاعب من المنتخب الإسباني.

وأشارت التقارير أن إدارة اليوفي تبحث عن مخرج لـ رونالدو بسبب راتبه المرتفع للغاية، في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يُعاني منها العالم أثر تفشي فيروس كورونا.

باريس سان جيرمان

وأوضحت صحيفة كورييري، أن رونالدو يقترب من التوقيع لـ البي إس جي كبديلاً محتملاً لـ رحيل الشاب الفرنسي كيليان مباب

وانضم كريستيانو رونالدو 36 عاما إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد، براتب سنوي قدره 31 مليون يورو، وخلال تلك الفترة شارك «صاروخ ماديرا» في 133 مباراة سجل فيها 101 هدف، وفاز بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين، وتوج هدافا للدوري في الموسم المنصرم، برصيد 29 هدفا.

التشكيل الأفضل في يورو 2020

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا).

الدفاع: كيلليني (إيطاليا)، ماجواير (إنجلترا)، لوك شو (إنجلترا)، يواكيم ماهلي (الدنمارك).

الوسط: تشاكا (سويسرا)، بول بوجبا (فرنسا)، دولبيرج (الدنمارك).

الهجوم: كييزا (إيطاليا)، رحيم ستيرلينج (إنجلترا)، كريستيانو رونالدو (البرتغال).