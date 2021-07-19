بالأسماء إصابة 17 شخص في تصادم بين 4 سيارات بطريق المنيا

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث 4 سيارات بطريق المنيا

بلاغ من عمليات النجدة

وتلقت الأجهزة الأمنية ، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ووجود مصابين .

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص وسيارتين ملاكي على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ، نتيجة التخطي الخاطئ من احدى السيارتين الملاكي.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة ١٧ شخص وهم منار ع م ٢٨ سنة، زينب م ي ٢٢ سنة طالبة، سهيله م ي ٢٠ سنة طالبة، جنا م ي ١٠ سنين طالبه، ماجدة س ع ٥٣ سنة، مقيمين القاهرة عزبة النخل، محمود ر ع ٢٨ سنة، عبد العاطي ر ع ٢١ سنة، عبد الحكيم ع ع ٣٠ سنة، محمد ر ع ١٨ سنه طالب، ومقيمين سوهاج، محمد ن م ٢٠ سنة، عبد الرحيم ع ع ٦٠ سنة، إبراهيم ع ذ ٢٥ سنة، احمد ن ا ٢٠ سنة، كريم م ع ٢١ سنة، اشرف ع ع ٣٠ سنة، احمد ع م ٢٣ سنة، محمد ع ع ١٦ سنة، وجميعهم مقيمين محافظة قنا ، وتراوحت اصابتهم بين كدمات وسجحات وكسور ، وتم تحويلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقى العلاج ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارات وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.