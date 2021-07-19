شعراوى : تنفيذ 120الف وصلة صرف صحى للأسر الأولى بالرعاية خلال العام...

فى إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الإجتماعية و مساندة وتمكين الاسر الفقيرة خاصة فى القرى الاكثر احتياجأً... أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان الوزارة تستهدف تنفيذ 120 الف وصلة منزلية للصرف الصحى خلال العام المالى الحالى باعتماد 600 مليون جنيه وذلك للأسر الاكثر احتياجا فى مختلف المحافظات .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية فى المناطق الاكثر احتياجاً للإستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى و المراكز ولا يتم الإستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات و بالتالى لا يتم الاستفادة من الإستثمارات التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات .
وأشار اللواء شعراوى إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ 85 الف وصلة منزلية بعدد 106 قرية لخدمة حوالى 850 الف مواطن موضحاً أنه فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة و الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى فإن الشركة تتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين و بما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك،وقال انه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق دوار فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى باقى القرى و المراكز.
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