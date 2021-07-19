وزير النقل يعلن دخول أبراج إشارات القوصية وطما ومشطا الخدمة

١. دخول برج القوصية الخدمة والمنطقه الاوتوماتيكيه بين ديروط و القوصية بطول 13 كم ليصل اجمالي كهربة الاشارات علي الخط الي 121 كم بما يعظم من معدلات الامان علي خط بني سويف اسيوط ويعزز من السيطرة علي حركة مسير القطارات

2. دخول برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط نجع حمادى.

أعلن وزير النقل الفريق مهندس / كامل الوزير دخول برج القوصية بمحافظة اسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد بنى سويف اسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 76.5 % حيث تقوم الشركة باعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 6 ابراج علي التوازي بمراحل متفاوته و برج القوصية باسيوط هو تاسع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وبرج ديروط بمحافظة أسيوط ، لافتا الى أن برج القوصية باسيوط والمنطقة الاوتوماتيكية بطول 13 كم تتحكم في 54 سيمافور ضوئي وعدد 3 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 12 موتور تحويلة وعدد 69 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى القوصية و ديروط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 121 كم من اجمالي ٢٥٠ كم

كما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٨ كم وعدد ٩ مزلقانات.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٦٠ مزلقان ) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد ٥ برج إشارات رئيسية وعدد ١ برج ثانوى وهم ( جزيرة شندويل – المراغة – طهطا بلصفورة – طما - مشطا ) بطول ٥٥ كم من إجمالى ١٨٠ كم ودخول عدد ٢٠ مزلقان من إجمالى ٦٠ مزلقان ، لافتا الى أن برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى يتحكم في عدد ٧٥ سيمافور ضوئي وعدد ٣٥ موتور تحويله وعدد ١٢٦ دائرة تراك كهربى.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.