صور- أعلى معدل أمان فى العالم.. دخول أبراج إشارات القوصية وطما ومشطا الخدمة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج القوصية بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف - أسيوط بطول 250 كم، والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكترونى حديث "EIS" والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.





وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من 15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 76.5%، وتجرى الشركة أعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 6 أبراج على التوازى بمراحل متفاوته.

ولفت إلى أن برج القوصية بأسيوط هو تاسع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج "أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى – سمالوط" بمحافظة المنيا وبرج ديروط بمحافظة أسيوط، لافتًا إلى أن برج القوصية بأسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 13 كم يتحكم فى 54 سيمافورا ضوئيًا و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و12 موتور تحويلة و69 تراكا كهربيا – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى القوصية وديروط لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 121 كم من إجمالى 250 كم.

كما أعلن وزير النقل دخول برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى فى الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث "EIS"، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 "Safety integrity level" معدل أمان المستوى الرابع "وهذا أعلى معدل أمان فى العالم"، وتم دخول المنطقة بطول 18 كم وعدد 9 مزلقانات.

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من "17 برجًا رئيسيًا و3 أبراج ثانوية و60 مزلقانا"، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 5 أبراج إشارات رئيسية وبرج ثانوى وهم "جزيرة شندويل – المراغة – طهطا بلصفورة – طما – مشطا"، بطول 55 كم من إجمالى 180 كم ودخول 20 مزلقانًا من إجمالى 60 مزلقانًا، لافتا إلى أن برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى يتحكم فى 75 سيمافورا ضوئيًا و35 موتور تحويلة و126 دائرة تراك كهربى.

وأشار إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف – أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالى الميكانيكى بآخر إلكترونى حديث، مما يؤدى الى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1.869 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضروة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.