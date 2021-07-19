الاستجابة لـ3391 استغاثة.. حصاد اللجنة الطبية العليا خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأكد أن اللجنة استجابت خلال الفترة المشار اليها لنحو 3.391 استغاثة، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام والصحف المحلية، بخلاف الحالات التى تم رصدها ميدانيًا عن طريق القوافل الطبية المختلفة وعددها 4.875 حالة، لافتاً إلى أن منحنى الاستجابة شهد تصاعداً، ففى شهر يناير الماضى تمت الاستجابة لنحو 500 حالة، بينما تجاوزت الاستجابات خلال شهر يونيو رقم 600 حالة.

وأوضح المصرى، أن الاستجابات خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمنت صدور 625 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن القرارات الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة، وكذلك تنفيذ 65 حالة زراعة نخاع، و171 قرارا للجامانايف، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وافق على توفير 212 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة، أما بخصوص ملف إصابات فيروس كورونا، استجابت اللجنة لـ480 حالة استغاثة خاصة باشتباه إصابة بفيروس كورونا، وتم التنسيق لهم ما بين لجنة الاستغاثات الطبية وغرفة عمليات إدارة الأزمة بوزارة الصحة.

ونوه إلى أن أبرز العمليات والاحتياجات الطبية التى تم العمل عليها، تضمنت: الاستئصال وعلاج الأورام، وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وكذلك عمليات العظام والمفاصل، وجراحات المسالك البولية، إلى جانب جراحات الأطفال، والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى العمود الفقرى والفقرات، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

واستعرض رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أهم الملفات التى تم التركيز والعمل عليها خلال النصف الأول من عام 2021، وأولها رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أن اللجنة تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدة احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور حسام المصرى، أن اللجنة عمدت إلى تطوير مصادر الرصد لتحقيق رؤية متكاملة فى الوصول لمستحقى الدعم الطبى وزيادة تفعيل جانب الرصد الميدانى، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لبلورة آليات الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الطبى عن طريق الجمعيات الخيرية، ومجلس النواب، ومكاتب المحافظين على مستوى الجمهورية، وأدى ذلك إلى زيادة تدريجية بعدد الاستغاثات المرصودة.

وأكد المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، أن أبرز المصادر الميدانية الملموسة خلال الفترة الأخيرة، والتى تم من خلالها رصد عدد كبير من الاستغاثات الطبية والحالات الطبية الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى القوافل الطبية التى شاركت بها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، حيث تم التنسيق لعدد 4.875 حالة فى مختلف التخصصات وعلاجهم بالمجان بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات جامعة الأزهر.

وفيما يتعلق بملف نقص الأدوية، أشار الدكتور حسام المصرى، إلى أنه تم رصد الاستغاثات بنقص بعض الأدوية الهامة، والتى بلغ عددها 457 حالة على مدار النصف الأول من عام 2021، وبناء عليه يتم توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين مقدمى الاستغاثات، كما استمرت اللجنة فى متابعة علاجات مرضى الجيوشيه والهيموفيليا فى مصر.

ولفت المستشار الطبى إلى إطلاق ملف التوعية الطبية على مواقع التواصل الاجتماعى، منوهًا إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية تحرص على أن تحتوى الاستجابات المنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأى العام، تهدف للتحذير أو رفع الوعى الطبى لدى المتابعين من حالات مثل العيوب الخلقية لحديثى الولادة، وكيفية الكشف عنها فى مرحلة مبكرة، وأمراض القلب، والتعامل مع الحروق وحصوات المرارة وغيرها.

وتطرق الدكتور حسام المصرى، إلى ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، مؤكدًا استمرار الرصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم اصدار قرارات شهرية من رئيس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وبلغ عددها 65 قرارا خلال النصف الأول من عام 2021.

وحول ملف العنف ضد الأطفال، أكد المستشار الطبى أن اللجنة تتابع باهتمام بالغ ظاهرة التعذيب والعنف ضد الأطفال، من خلال رصد الحالات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصًا حالات العنف الأسرى، موضحاً أنه يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، والتواصل مع المستشفيات للاطمئنان على الحالات، والتأكيد على تقديم الخدمات الطبية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال.

وتناول الدكتور حسام المصرى ملف المنشورات الكاذبة، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بصفة دورية برصد عدد من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعى، تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضى، وجمع مبالغ مالية للمساعدة فى اجراء عمليات جراحية، إضافة إلى تعامل اللجنة مع مثل هذه المنشورات بشكل قانونى، كما تحرص اللجنة دائمًا على مناشدة جميع المواطنين بالتأكد أولاً من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات وإرسال أى منشور يهدف إلى جمع أموال من خلال استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.