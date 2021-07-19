/641266/شوقى-غريب-المدير-الفنى-لمنتخب-مصر-يلقي-اليوم-محاضرة-فنية-بالفيديو

يلقى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اليوم محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين لشرح طريقة لعب منتخب اسبانيا قبل مباراة الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريقين فى الأولمبياد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع شوقى غريب المباراة الودية التى جمعت منتخب اسبانيا مع نظيره اليابانى فى طوكيو مؤخرا، وسجل نقاط القوة والضعف فى الفريق ومن المقرر أن تشهد المحاضرة شرح خطة الفراعنة لايقاف خطورة الاسبان.

وتسبب ضيق الوقت والإرهاق فى صعوبة إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأولمبى فى اليابان قبل خوض مباريات أولمبياد طوكيو، حيث استغرقت رحلة الطيران 12 ساعة إلى طوكيو، ثم توجه الفراعنة إلى مدينة سابورو التى تستضيف البعثة.

خاصة أن اللاعبين سيخضعان للعزل الطبى فور وصولهما طوكيو لمدة 3 أيام قبل مخالطة أى منتخبات أخرى وفقا للائحة البطولة وسيتم عمل مسحات يومية لهما للكشف عن فيروس كورونا، فيما حصل أحمد حجازى على اللقاح فى السعودية بينما حصل باقى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب على اللقاح.

قائمة المنتخب

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

شوقي غريب

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط