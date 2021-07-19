مواعيد مباريات اليوم الأثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباريات بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، فضلا عن مواجهة فناربخشة ضد قاسم باشا وديا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

تقام مباراة المكسيك أمام السلفادور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الرابعة صباحا

تقام مباراة جواتيمالا أمام ترينيداد وتوباجو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الرابعة عصرا

مواعيد مباريات ودية

تقام مباراةفناربخشة أمام فريق قاسم باشا والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

تقام مباراة غرناطة امام بورنموث والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة السابعة مساء .

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على استقبال البعثة بالورود فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمس السبت ، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا مساء السبت الماضي بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.

وترأس محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الفريق خلال رحلة المغرب، توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.