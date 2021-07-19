دعاء يوم عرفة .. كنوز فى انتظارك إذا حافظت عليه

وقد وردت عدة أحاديث نبوية فى فضل هذا اليوم العظيم، وفى فضل صيامه، فقد روى الإمامان البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة"، وفى رواية "يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده".
دعاء يوم عرفة
أما عن أفضل الذكر والدعاء فى هذا اليوم الكريم، فقد ورد فى حديث نبوى صحيح، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير".. رواه الإمام الترمذى بسند صحيح.
ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء فى يوم عرفة، والدعاء بأنواع الأدعية، يدعو لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد فى ذلك اليوم قدر استطاعته، فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء.
وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء" رواه مسلم
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