إيرين سعيد تهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلة: "ادعو الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات".





كما قدمت سعيد، فى تصريح لها، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بهذه المناسبة. وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتفل بعيد الأضحى هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بالمشروعات القومية والجمهورية الثانية وإطلاق مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة تليق بكرامة المواطن المصرى.

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