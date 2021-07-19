نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات والمدن المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يتبقى سوي ساعات قليلة عن بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2021 ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام وأن تأتي على جميع الأمة الإسلامية بالخير والبركات حيث يوافق يوم الثلاثاء القادم أول أيام عيد الأضحى وأكثر ما يبحث عنه المسلمون في الدقائق الأولى من أول أيام العيد هو موعد صلاة العيد ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في كل المحافظات المصرية

محافظة القاهرة تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 32 دقيقة.

محافظة الجيزة تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 32 دقيقة.

محافظة الإسكندرية تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 35 دقيقة.

في محافظة شرم الشيخ تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 24 دقيقة.

في محافظة بورسعيد تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 25 دقيقة.

محافظة السويس تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 27 دقيقة.

محافظة العريش تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 19 دقيقة.

في سانت كاترين تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 24 دقيقة.

في الطور تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 26 دقيقة.

محافظة طابا تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 18 دقيقة.

في محافظة طنطا تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 31 دقيقة.

في محافظة دمنهور تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 33 دقيقة.

في محافظة الزقا زيق تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 30 دقيقة.

في محافظة المنصورة تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 29 دقيقة.

في محافظة كفر الشيخ تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 31 دقيقة.

في بنها تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 31 دقيقة.

في شبين الكوم تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 32 دقيقة.

في محافظة الفيوم تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 35 دقيقة.

في محافظة بني سويف تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 34 دقيقة.

في محافظتي المنيا وأسيوط تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 38 دقيقة.

في محافظتي سوهاج وأسوان تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 37 دقيقة.

في محافظة قنا تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 34 دقيقة.

في أبو سمبل تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 45 دقيقة.

في محافظة مرسي مطروح تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 45 دقيقة.

في محافظتي الغردقة ودمياط تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 27 دقيقة.

في محافظة الإسماعيلية تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 26 دقيقة.

في السلوم تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 53 دقيقة.

في نويبع تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 20 دقيقة.

في حلايب تبدأ الصلاة عند الساعة الخامسة صباحاً و 25 دقيقة بينما تبدأ في شلاتين عند الساعة الخامسة صباحاً و 28 دقيقة.

عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى أو العيد الكبير هو العيد الثاني عند المسلمين بعد عيد الفطر ويأتي عيد الأضحى في يوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام ويستمر لمدة أربعة أيام حيث يكون يوم الثالث عشر من ذي الحجة هو آخر أيام عيد الأضحى ويقوم المسلمين فيه بذبح الأضاحي وتوزيعها على الأهل والفقراء والمحتاجين تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى.