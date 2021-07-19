/641263/تفاصيل-تطبيق-اتصالات-ميوزيك-واسمع-أحلى-الأغاني-في-العيد

اتصالات ميوزيك تقدم لعملائها اقوي خدمات المزيكا, منها خدمة كول تون و باقات الفنانين والمطربين و اجدد الالبومات بالإضافة الي الاستماع لأجدد الأغاني بإنترنت مجاني.

دوت الخليج تفاصيل تطبيق اتصالات ميوزيك واسمع أحلى الأغاني في العيد تكلفة خدمة تطبيق اتصالات ميوزيك 15 جنيه شهرياً مقابل 1 جيجابايت صالحة لمدة 30 يوم للاستخدام فقط على اتصالات ميوزيك، بعد انتهاء الـ 1 جيجابايت يتم محاسبة العميل من باقته او حسب نظام اشتراكه ويجدد الاشتراك تلقائياً. (يمكن للعميل تجريه المحتوى لأول اشتراك بدون إعلانات أول شهر بدون دفع اشتراك شهري، وسيتم محاسبة العميل على الاستهلاك من باقة الأنترنت) مميزات تطبيق اتصالات ميوزيك أغاني بلا حدود بدون توقف بدون إعلانات أغاني حصرية تحميل وسماع أغاني بدون انترنت تحريك وترجيع وإعادة جودة صوت عالية 1 جيجا انترنت مجاني (تستخدم داخل التطبيق فقط)

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