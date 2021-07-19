/641260/أورنج-بتقدملك-أسهل-طريقة-تقسيط-على-كثير-من-المنتجات

اورنـج تقدم لعملائها الأن أسهل طرق التقسيط عند شراء عدد من المنتجات مثل الهواتف أو اكسسوارات أو تابلت من فروع شركة اورنـج او تطبيق اورنـج اونلاين شوب.

دوت الخليج مميزات تقسيط أورنج يمكن للعميل الشراء الأن والاستمتاع بالتقسيط على 6 شهور بدون فوائد أو حتى 60 شهرًا بفوائد. طرق ومعلومات الحصول على تقسيط أورنج طرق التقسيط متاحة فى فروع اورنـﭻ إمكانية التقسيط 6 أشهر بدون فوائد او حتى 36شهر بفوائد لحاملي كروت ائتمان CIB والبنك الأهلي و بنك مصر إمكانية التقسيط حتى 60 شهر لعملاء valU إمكانية التقسيط حتى 24 شهر بدون فوائد لعملاء Orange Premier

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