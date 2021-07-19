/641258/سامي-قمصان-محمد-شريف-مكنش-مقنع-وموسيماني-من-بيئة-مختلفة-عن-الأهلي

عبر سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، عن فرحته بتتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التغلب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفرقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستفتح محمد شريف أهداف المباراة، ثم سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني ثم اختت التسجيل عمرو السولية، ويعرض دوت الخليج تصريحات تصريحات سامي قمصان بعد التتويج ببطولة إفريقيا:

تصريحات سامي قمصان

قال سامى قمصان خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي تعرض للعديد من الانتقادات طوال الموسم والتقليل من قيمة اللاعبين والجهاز الفني".

وتابع: "محمد الشناوي حارس كبير، وله بصمات على كل البطولات التي توج بها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وتعرض للعديد من الانتقادات عندما أخطأ في مباراة بيراميدز، ولكان واجب علينا إننا نقف جمبه وندعمه إنه يتخطى ذلك الخطأ، واحنا لو حاسبنا كل واحد على كل خطأ سنلعب ب90 تشكيل خلال الموسم الواحد".

الإعلام الأهلاوي ساعدنا كثيرا

وتابع: "قام العديد بانتقادنا والتقليل من الفريق واللاعبين والجهاز الفني وعلى رأسهم بيتسو موسيماني، ولكن الإعلام الأوهلاوي وقف بجانبنا ودعمنا حتى نتخطى تلك الانتقادات، بالإضافة للاعبي الفريق الذين أثبتو اجتهادهم وحبهم للكيان وأنهم يستحقوا ارتداء القميص الأحمر وتمثيل النادي الأهلي".

واستكمل: "كلنا في النادى الأهلى بنقدم دورنا في خدمة الكيان أولا بعيد عن أي شيئ أخر، وأجتهد كثيرا لتقديم عملى على أكمل وجه لكى أكون عند حسن ظن جماهير النادى الأهلى والإدارة، وبالنسبة لموسيماني هو مدرب ناجح وأى مدرب يعمل في الأهلى بيكون نسبة نجاحه فوق الـ85% والباقى على إمكانياتك".

وأتم: "محمد شريف في بدايته مع الأهلي مكنش كويس، واشتغلت معاه فرديا وبالأخص في نقطة الرأسيات، لغاية ما وصل للمستوى اللى الجمهور شايفه دلوقت، وغيره كثير زى كهربا لما كان فيه مشكلة مع المدرب وديانج بنشتغل على التصويب من الخارج، وهدفنا مساعدة موسيمانى لأن بيئتنا غير البيئة القادم منها موسيماني".

تشكيل الأهلي في نهائي أفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.