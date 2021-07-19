البابا يهنئ وزير الأوقاف بـ العيد : أتمنى لكم مزيدا من النجاح والتوفيق

جدة - نرمين السيد - وقال البابا، فى رسالته: "يسعدنى أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، ومجمعها المقدس بأرق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم، وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والمحبة والسلام، وأن يحفظكم فى أتم صحة وعافية وأن يمنحكم مزيدا من النجاح والتوفيق".
من جانبه، وجه وزير الأوقاف الشكر لقداسة البابا على هذه التهنئة الكريمة، متمنيا له كل التوفيق والسداد، مؤكدًا على التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس الوطنية فى خدمة الوطن.
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