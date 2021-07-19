وزير التموين يعلن مواعيد عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية فى عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المخابز أيضًا مفتوحة من الساعة الـ 5 فجرًا وحتى الـ 5 مساءً، مشيرًا إلى إتاحة كوبونات العيد، وتوفير خدمة التقسيط لخراف الأضاحى والتى شهدت إقبالًا من عدد من المؤسسات.

ولفت إلى توفير 10 آلاف خراف مبردة و8 آلاف رأس أضحية سيتم ذبحها وإتاحتها خلال أيام العيد بالمجمعات، فضلًا عن إتاحة خراف حية بـ 39 شادرًا تابعًا للوزارة.

وأكد أنه حتى اليوم تم المحافظة على أسعار اللحوم، مضيفًا أن سعر اللحوم السودانية تصل إلى 85 حنيهًا و65 جنيهًا للمجمدة، و95 جنيهًا للضأن، مشيدًا بالمجهود الكبير فى الحفاظ على المستوى الاستراتجى من السلع الغذائية.