فحص 163 ألفا و858 طفلا وسيدة ضمن مبادرتى صحة الأم والجنين بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أنه تم إجراء الكشف الطبى على 163 ألفا و858 طفلًا وسيدة، من بينهم 114.390 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات، وإجراء الفحوصات لـ49.468 سيدة حامل.





وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم إجراء فحص 114.390 طفلًا للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، مؤكدة أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لاستكمال الفحوصات.

وأضافت «سلام»، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لـ494.68 سيدة حامل بمحافظة كفر الشيخ، منذ شهر نوفمبر الماضى حتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالية من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

وقالت إن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكل الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، والكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وتقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرة إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددة على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وأضافت «سلام» أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، تستهدف الفحص الطبى للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافظة بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، رائدات ريفيات»، ويبلغ عددهم 118 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة صحية.