/641254/موسيماني-يكشف-عن-مفاجأة-تسببت-في-تتويج-الأهلي-بالنجمة-العاشرة

كشف بيتسو موسيماني عن خطة التغلب على كايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت في مركب محمد بن خامس بالمغرب ، والتي أنتهت بالفوز بثلاثية دون رد.

وقال موسيماني : "هزيمتنا من سيمبا التنزاني تسببت في استفاقة لاعبي الأهلي والفوز بالبطولة الافريقية العاشرة بعد ذلك.. كنا نحتاج مثل تلك المباراة لنعلم أننا لن نفوز علي الجميع" .

موسيماني يتحدث عن دوري أبطال إفريقيا

وقال : أعتمدنا على التوازن في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدوري أبطال إفريقيا ، ودرسنا نقاط القوة والضعف أمام الجنوب إفريقي لذلك أستطاعنا الانتصاروحصد اللقب".

وتابع : " لست جوراديولا أو زيدان لكنني أمتلك طريقتي الخاصة في التعامل مع كل الفريق وأقوم بتلك الأمور مع أي فريق أتولى تدريب ، لكن أول أزمة واجهتها هي كيفية تغيير الطريقة التي كان أعتادوا عليها لاعبي المارد الأحمر".

وتابع : " أنا مدرب متوازن وديمقراطي للغاية في النادي الأهلي وأقوم بالتشاور مع كافة أعضاء الجهاز الفني من أجل كل كبيرة أو صغيرة في أداء المارد الأحمر ". وواصل : أبلغت اللاعبين أنهم حصدوا دوري أبطال لـ 7 مرات سابقة ، لماذا لا تحصدون الثامنة وتنقطعون عنها لمدة 7 سنوات ".

العامري فاروق يكشف تفاصيل الخلاف مع محمود الخطيب في الأهلي

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن السبب وراء اطلاق الشائعات بشأن الوقيعة مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وذلك عبر تصريحات تلفزيونية. وقال العامري فاروق عبر تصريحات تلفزيوينة " في النادي الأهلي هناك بعض المناصب الكبيرة إذا أراد أي شخص افتعال أزمة سيحاول الوقيعة بينهم، وهم رئيس النادي ونائب الرئيس وأمين الصندوق".

وواصل العامري فاروق " مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب ذو عقليات كبيرة ولا نلتفت لأي أقاويل والصورة في النهاية خير دليل على عمل المجلس".

واختتم نائب رئيس القلعة الحمراء تصريحاته قائلا : " بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال العامين الماضيين كانت صعبة للغاية لأننا نبني جيلا جديدا للأهلي وفي الفترة الأخيرة الأهلي أصبح يمتلك فريقا قويا بمعدل أعمار جيد جدا ومزيج بين الخبرات والشباب".