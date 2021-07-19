أساقفة المنيا يتوجهون لديوان المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى

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وقد رافق الأساقفة الأباء وكلاء المطرانية القمص عزرا فنجرى والقمص أغاثون طلعت، والآباء وكلاء إيبارشيات مراكز المنيا.
كما شارك الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والأنبا بشارة مطران أبو قرقاص وملوى للكاثوليك، لتقديم التهنئة ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية.
وقد قدم الأباء الأساقفة والكهنة خالص التهنئات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، ويحميها من كل سوء، متطلعًا إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.
والقى المحافظ كلمة أكد فيها أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ 757 تابع، والذى يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة، وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.
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