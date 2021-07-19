أساقفة المنيا يتوجهون لديوان المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قام الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاى وتوابعها، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، بالتوجه لديوان محافظة المنيا، لتقديم التهنئة لمحافظ المنيا أسامة القاضى، فى حضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وضم الوفد، الدكتور هانى عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ.





وقد رافق الأساقفة الأباء وكلاء المطرانية القمص عزرا فنجرى والقمص أغاثون طلعت، والآباء وكلاء إيبارشيات مراكز المنيا. كما شارك الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والأنبا بشارة مطران أبو قرقاص وملوى للكاثوليك، لتقديم التهنئة ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية. وقد قدم الأباء الأساقفة والكهنة خالص التهنئات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، ويحميها من كل سوء، متطلعًا إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين. والقى المحافظ كلمة أكد فيها أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ 757 تابع، والذى يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة، وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.

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