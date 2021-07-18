/641251/محمد-شريف-إذا-وافق-الأهلي-على-إحترافي-سأفعل-وهذا-مثلي-الأعلي-تفاصيل

عبر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، عن فرحته بالتتويج ببطولة دوري أبطال، وذلك بعد التغلب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفرقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستفتح محمد شريف أهداف المباراة، بعد أن سجل الهدف الأول من تمريرة أكرم توفيق، ويعرض دوت الخليج تصريحات محمد شريف بعد التتويج ببطولة إفريقيا:

تصريحات محمد شريف

قال محمد شريف خلال تصريحات متلفزة: “الكثير من الناس حذروني من ارتداء القميص رقم 10، وذلك لأنه ارتبط بالعديد من اللاعبين المهميين في تاريخ النادي الأهلي، وعلى رأسهم محمود الخطيب وعماد متعب”.

وتابع: “من يرتدي ذلك القميص عليه أن يحقق إنجازات كبيرة مثلما قام اللاعبين الكبار الذين ارتدوه من قبل، وأنا أحاول تقديم المزيد من الأداء الجيد خلال مشواري مع النادي الأهلي”.

وأجاب محمد شريف عندما سؤل عن مثله الأعلى فقال: “مثلي الأعلى هما اثنين، محمود الخطيب وعماد متعب، وأتمنى تحقيق نصف ما حققوه، وهما لاعبين كبار ولهم تاريخ كبير داخل النادي الأهلي”.

وأ,ضح: “أفضل طريقة لعب كريستيانو رونالدو أكثر من ليونيل ميسي، وأنا من محبين كريستيانو رونالدو، ليس في الملعب فقط، وإنما خارج الملعب أيضا”.

البقاء في الأهلي أم الاحتراف؟

واستكمل: “لا زلت أشعر أنني لم أحقق أي شيء مع الأهلي، ولا أفكر في عروض الإحتراف طلاما أقدم أداء جيد مع النادي الأهلي، بالتأكيد سأتلقى عروض، إذا وافق الأهلي على أي عرض سأوافق وقتها، بعد أ، أدرس العرض جيدا لأحدد إذا كان عرضا مناسب أم لا، وأفضل البقاء بالنادي الأهلي، وليس الانتقال لأي نادي آخر".

ووكشف: “صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر، وأفضل لاعب مصري محترف في التاريخ، ولم يستطع أحد تحقيق ما قام به حتى الأن”.

وأتم: “أحمد ياسر ريان من أفضل المهاجمين في مصر في الوقت الحالي، وقام بإحراز نفس الأهداف التي سجلتها في الدوري حتى الآن ويؤدي بشكل جيد جدا مع سيراميكا".

تشكيل الأهلي في نهائي أفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.