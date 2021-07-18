/641248/محمد-شريف-وقعت-للزمالك-وهذا-السبب-وراء-انتقالي-للنادي-الأهلي

عبر محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سعادته البالغة بتتويج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات مهاجم القلعة الحمراء.

وقال محمد شريف خلال تصريحات تلفزيونية : "مبسوط جدا أنى أنا جزء من هذا الإنجاز في بطولة كبيرة مثل بطولة إفريقيا تمثل أهمية قصوى لجماهير النادي".

محمد شريف يكشف كواليس جديدة عن انتقاله للزمالك

وواصل شريف : " يمكن أهمية دوري أبطال إفريقيا لأنها غابت لفترة، لكنها عادت ولمرتين متتاليتين، الأمر الذي يجعل هذا الإنجاز محسوبا لصالح الجيل الحالي في القلعة الحمراء، وإن شاء الله نحصده السنة القادمة".

وأضاف شريف : " عند عودتي للنادي الأهلي كانت لدي طموحات كتيرة خاصة الجوائز الجماعية مع النادي وبعدها تكون الأهداف الفردية أني أكون بطل إفريقيا أو هداف البطولة".

شريف : والدي زملكاوي متعصبا

واستكمل : " والدي كان زملكاويا متعصبا قبل رحيلي من وادى دجلة للمارد الأحمر، لكنه حاليا أصبح أهلاويا بمعنى الكلمة.

وتابع: " بالرغم من توقيعي لمدة 20 يوما للزمالك، قام والدي بالتأكيد أنه بالرغم من زملكاويته الشديدة إلا أنه ينصحني بالتوقيع للأهلى؛ لأن مستقبلي سيكون أفضل داخل القلعة الحمراء".

على جانب أخر أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الإحترام الكبير للزمالك وشيكابالا وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بين القطبين خلال الساعات الماضية عقب تتويج المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ عبر تصريحات تلفزيونية: " بفضل المولى عز وجل قدرنا نعمل مباراة كويسة ونحقق البطولة العاشرة".

وواصل سيد عبدالحفيظ : "نادي الزمالك نادي محترم ، وكلنا في اتجاه واحد ولا يصح ما حدث ونحترم القلعة البيضاء للغاية ونقدره".

وتابع: " بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام تجعلنا في موقع مسئولية أكبر وأهم وخاصة أن هذا العدد من البطولات لم يحققه أي فريق في القارة وبالتالي الحفاظ عليه مهمة أساسية.

وتحدث عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تواجد الخطيب لبعثة النادي الأهلي رسالة هامة للاعبين وأنه ينتظر منهم المزيد والنجاح مهما كانت الصعاب. يبدو أن الجيل الحالي في النادي الأهلي على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية الخاصة بالقلعة الحمراء ، ولم يقتصر هذا الإنجاز على لاعبي المارد الأحمر بل أمتد لمديري الكرة بالمارد الأحمر.