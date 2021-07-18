/641249/البنك-الأهلي-المصري-بيقدم-لأصحاب-المهن-الحرة-قرض-السيارة

البنك الأهلي المصري بيقدم لأصحاب المهن الحرة قرض السيارة وذلك من خلال عدد من المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة حتى تتوفر لهم شراء سيارة بقرض من البنك الأهلي المصري .

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