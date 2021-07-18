مركز تغير المناخ يحذر عاملي المناطق الصحراوية من الثعابين لخروجها بسبب الحر

نصح الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، جميع العاملين بالمناطق الصحراوية، باتباع أقصى درجات الحذر، خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد حالياً، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة تدفع الزواحف للخروج من جحورها.
وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "DMC"، أن خروج الزواحف من جحورها لا يعنى أنها سوف تجتاح كافة البلاد، ولكن الأمر قاصر على المناطق الصحراوية فقط، وتابع:"وعلى المزارعين والعاملين في هذه المناطق ارتداء أحذية خاصة خلال فترة ما بعد العصر وتجنب الاقتراب من المناطق التي بها هيش أو برك مياه".
ولفت "فهيم"، إلى أن موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد الآن والممتدة خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك قد تمتد إلى ما بعد العيد.
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