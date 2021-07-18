فيديو.. وزير الأوقاف: باب الرحمة مفتوح للبشرية جمعاء يوم عرفة

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن يوم عرفة يوم مشهود ومن فضل الله على عباده أن فتح باب الرحمة للبشرية جمعاء، مؤكدًا أن الله لم يحرم أحد من الفضل.
وأوضح أن من لم يستطع التلبية وأن يكون واقفا مع الحجيج فعليه أن يتقن العمل والمحافظة على البلد والإكثار من الاستغفار والتكبير والتسبيح، داعيًا إلى صيام يوم عرفة لأنه يكفر السنة الماضية والمقبلة كما ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أن السعودية تسير على الآراء العلمية والطبية والصحية بشأن أداء المناسك بأعداد محدودة، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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