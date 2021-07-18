/641247/البنك-الزراعي-المصري-ومبادرة-الرئاسة-للتمويل-العقاري

البنك الزراعي المصري ومبادرة الرئاسة للتمويل العقاري أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري التي أطلقها البنك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لمساندة محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى بادرة تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن المصرى في البنك الزراعي المصري ومبادرة الرئاسة للتمويل العقاري.

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