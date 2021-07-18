رئيس وزراء كندا يهنىء مدرسة قبطية شاركت بشهر التراث المصرى

جدة - نرمين السيد - على هامش احتفالات الجالية المصرية بكندا بشهر التراث المصرى الذى يقام كل عام فى شهر يوليو قامت مدرسة فيلوباتير كرستيان كوليج، المدرسة التابعة للجالية القبطية المصرية فى مدينة مسيساجا أونتاريو كندا بتنظيم حفل كبير تواكب مع تخريج طلاب الصف الثانى عشر بما يعادل طلاب الثانوية العامة و قد حضر الحفل اكثر من 300 فرد فى خيمة كبيرة فى فناء المدرسة لمراعاة التباعد الاجتماعى.





وشارك فى الحفل لفيف من الشخصيات المرموقة من البرلمان الكندى لمقاطعة أونتاريو وكان فى مقدمتهم النائب "شريف سبعاوى" صاحب فكرة مشروع قانون شهر التراث المصرى فى كندا والقمص أنجيلوس سعد الراعى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة.

وقد بعث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ببرقية تهنئة للمدرسة قراءتها مديرة المدرسة فيبى وصفى وجاء فيها :

"إنه لمن دواعى سرورى البالغ أن أهنئ خريجى عام 2021 بكلية فيلوباتير، بسبب جائحة كوفيد، كان هذا العام الدراسى مختلفًا عما توقعه أى منكم.. لقد كان تحديًا لك ولعائلتك ولمعلميك.. على الرغم من الصعوبات العديدة، أظهر كل واحد منكم قدرته على التكيف مع الظروف غير المسبوقة والاستعداد لاتباع إجراءات جديدة.. كان هناك منحنى تعليمى حاد، وينبغى الثناء على التقدم الذى أحرزه الجميع.. وآمل أنه عندما تفكر فى هذه الفترة مستقبلا ستتذكر الأفراد الذين كانوا هناك لمساعدتك على طول الطريق، مثل أفراد عائلتك ومعلميك.. كما كان لأعضاء هيئة التدريس دور فعال حيث قاموا بتعديل أساليب التدريس الخاصة بهم لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة بشكل أفضل.. من فضلك تذكر دائمًا أن عائلتك ومعلميك كانوا جميعًا أجزاء أساسية من رحلتك هذا العام".

وتابعت البرقية : "مع دخولك إلى المرحلة التالية من حياتك، أنا واثق من أنك ستجد النجاح إذا حافظت على تطلعاتك حتى لو كانت أهدافك قد تتغير وتتطور على مر السنين.. يمكن أن يكون للمسار الذى تختاره تأثير دائم على مجتمعك وبلدنا.. أنتم لستم قادة الغد فحسب، بل أنتم أيضًا قادة اليوم، وأتطلع إلى معرفة الإنجازات المستقبلية لفصل التخرج لعام 2021 مرة أخرى، تهانينا على هذا الإنجاز الخاص".

وكانت المدرسة قد أنتجت فيلما وثائقى قصير بعنوان مصر أم الدنيا للمشاركه فى احتفالات المصريين الكنديين بشهر التراث وقام طلاب الصف الثانى عشر بالتمثيل فى الفيلم وتم التصوير داخل المتحف المصرى الفرعونى الملحق بالمدرسة والذى يضم نسخ مطابقة للاصل من مقبرة توت عنخ آمون.

مدة الفيلم 12 دقيقة وقد قام باخراجه المخرج الكندى المصرى مينا سليمان، وأنتجته فيبى وصفى مديرة المدرسة، وعبر الطلاب فى الفيلم عن فخرهم برؤية موكب نقل المومياوات وأيضا وثقوا زيارتهم لمصر من قبل عامين وقد إرتدى الطلاب فى الفيلم الزى الفرعونى.